В Николаевской области вводятся дополнительные графики отключения света на 10 июня, сообщает Politeka.net.

Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением технических и профилактических работ на энергетических объектах. Энергетики отмечают, что такие меры являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на повышение их стабильности и надежности. В этой связи жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Николаевской области на 10 июня.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, 10 июня с 09:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение в селе Прывильне. Отключения коснутся только отдельных улиц и домов, в том числе по следующим адресам:

Набережна: 45Б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

Перемогы: 282, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 298, 301, 302, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 345, 347, 351, 353, 357, 359, 363, 367, 369, 371, 373

В тот же день в промежутке с 09:00 до 17:00 отключения электроэнергии запланированы в населенном пункте Любоиванивка. Ограничения будут касаться ряда улиц:

Мыру: 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45

Молодижна: 1, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 23, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37/1, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/62, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82А, 83А, 100А

Тыха: 1, 3, 7

Центральна: 1, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 57А, 62, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 100А

Кроме того, 9 июня с 09:00 до 12:00 часов электроснабжение будет отсутствовать и в селе Благодатне. Отключения будут производиться по отдельным адресам в соответствии с графиком ремонтных работ:

Затышна: 1, 2, 3А, 3, 4А, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22

И. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21

Л. Украинкы: 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Молодижна: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

Пивнична: 1, 2А, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 56, 58, 29

Польова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32

Попова: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 18А

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

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