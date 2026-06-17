Денежная помощь в Днепропетровской области охватывает как ВПЛ, так и граждан, пострадавших от последствий боевых действий.

Денежная помощь доступна для ВПЛ в Днепропетровской области, в виде двух важных выплат, пишет издание Politeka.net.

Благотворительная организация «Щедрик» в партнерстве с БФ «Право на захист» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ) объявила о старте предварительного анкетирования для получения еще двух направлений денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области.

Как отмечается, денежная помощь охватывает как недавно перемещенных лиц, так и пострадавших от последствий боевых действий граждан, а также тех, кто планирует возобновить или начать собственное дело.

Первое направление предусматривает участие для лиц, которые за последние 45 дней были вынуждены переместиться с временно оккупированных территорий, зон активных боевых действий или прифронтовых районов. К участию допускаются внутренне перемещенные или эвакуированные граждане. В рамках этого компонента программы включены общины Днепропетровской области, в частности Зеленодольская, Грушевская, Красногригорьевская, Марганецкая, Мировская, Никопольская и Покровская.

Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету.

Второе направление касается поддержки восстановления или начала бизнеса и самозанятости во внефемерском секторе. Податься могут граждане, переместившиеся в течение последних шести месяцев с опасных территорий, а также испытавшие ранения или имеющие пострадавших или погибших членов домохозяйства в течение последних 45 дней. Отдельно к участию допускаются заявители, чьи жилье, бизнес или источник дохода были повреждены в результате обстрелов.

В рамках этого направления участие предусмотрено для общин Днепропетровской области, в частности, Красногригоревской, Марганецкой, Мировской, Никопольской и Покровской общин.

Есть бизнес-идея или хотите возобновить свое дело, заполняйте анкету.

Источник: Благотворительная организация «Щедрик».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.