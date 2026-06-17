Грошова допомога в Дніпропетровській області охоплює як ВПО, так і громадян, які постраждали від наслідків бойових дій.

Грошова допомога доступна для ВПО в Дніпропетровській області, у вигляді двох важливих виплат, пише видання Politeka.net.

Благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з БФ «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ) оголосила про старт попереднього анкетування для отримання ще двох напрямів грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області.

Як зазначається, грошова допомога охоплює як нещодавно переміщених осіб, так і громадян, які постраждали від наслідків бойових дій, а також тих, хто планує відновити або започаткувати власну справу.

Перший напрям передбачає участь для осіб, які протягом останніх 45 днів були змушені переміститися з тимчасово окупованих територій, зон активних бойових дій або прифронтових районів. До участі допускаються внутрішньо переміщені або евакуйовані громадяни. У межах цього компоненту програми долучені громади Дніпропетровської області, зокрема Зеленодольська, Грушівська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська, Нікопольська та Покровська.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну анкету.

Другий напрям стосується підтримки відновлення або започаткування бізнесу та самозайнятості у позафемерському секторі. Податися можуть громадяни, які перемістилися протягом останніх шести місяців із небезпечних територій, а також ті, хто зазнав поранень або має постраждалих чи загиблих членів домогосподарства протягом останніх 45 днів. Окремо до участі допускаються заявники, чиї житло, бізнес або джерела доходу були пошкоджені внаслідок обстрілів.

У межах цього напрямку участь передбачена для громад Дніпропетровської області, зокрема Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Нікопольської та Покровської громад.

Маєте бізнес-ідею або хочете відновити свою справу, заповнюйте анкету.

Джерело: Благодійна організація «Щедрик».

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