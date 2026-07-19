Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 20 по 26 июля необходимы во время работ энергетиков на объектах инфраструктуры.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 20 по 26 июля продлятся по десяткам адресов, пишет Politeka.net.

В течение недели энергетики будут проводить техническое обслуживание электрических сетей, проверять исправность оборудования, заменять изношенные элементы и выполнять другие профилактические работы. Такие мероприятия необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы, поэтому будут действовать графики отключения света в Черкасской области на неделю с 20 по 26 июля.

По информации «Черкассыоблэнерго», 20.07.2026 плановые работы будут выполняться в селе Баландыне. Обесточение будет продолжаться с 08:00–17:00, а без электроэнергии временно останутся отдельные потребители.

Шевченка — 15, 19, 21

Перемогы — 21, 25, 27, 28, 29

пров. Мыру — 2, 3, 5/А, 6, 8, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 16

21.07.2026 года 09:00–16:00 часы ограничения коснутся домов села Косари, расположенных на многих улицах, где электроснабжение будет прекращено по указанным адресам:

Берегова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32

Вышнева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/А, 11/Б, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17/А, 18, 20, 21, 24

Зализнычна — 1, 2, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 136

Модестова — 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 122, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195, 197

Сонячна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8/А, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 34/А, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59

Тясмынська — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

22.07.2026 года ремонтные бригады будут работать в селе Ревивка. Здесь плановые графики отключения света будут действовать с 08:00-16:00. На время проведения технических работ без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Камянська — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

Першотравневый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

23.07.2026 года профилактические работы продолжатся в селе Шарнопиль. По данным энергетиков, временные ограничения электроснабжения запланированы с 08:00 до 17:00 на улицах:

С. Мельныка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31/а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна 30.

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