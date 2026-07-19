Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается, ведь за последний месяц больше выросли средние цены на клубнику, морковь и подсолнечное масло, сообщает издание Politeka.net.

Наиболее ощутимо изменилась стоимость сезонной ягоды. Килограмм клубники сейчас стоит в среднем 299 гривен, что на 119,67 гривны больше месяца назад. Такой прирост стал самым большим среди товаров, попавших в последний мониторинг.

Заметный рост был зафиксирован и на рынке овощей. Морковь за последние четыре недели прибавила 2,90 гривны и теперь в среднем обходится покупателям более чем в 52 гривны за килограмм. В июле показатели неоднократно менялись, но общая тенденция осталась восходящей.

Не обошли изменения и бакалея. Рафинированное масло "Олейна" объемом 850 миллилитров сейчас продается в среднем по 99,10 гривны. Это на 2,28 гривны больше месяца назад. В то же время в зависимости от торговой сети цена колеблется от 89,90 до 105,50 гривны.

В то же время, подорожание продуктов в Винницкой области неравномерно влияет на разные категории товаров. Наибольшую динамику демонстрирует сезонная продукция, в то время как бакалейная группа дорожает гораздо медленнее.

Эксперты отмечают, что на конечную стоимость влияют сезонность, логистические расходы, объемы снабжения и ценовая политика отдельных торговых сетей.

Покупателям рекомендуют сравнивать предложения разных магазинов, ведь разница в стоимости одинаковых товаров может быть достаточно ощутимой.

Аналитики не исключают, что в ближайшее время цены на отдельные сезонные товары могут снова измениться в зависимости от предложения на рынке.

Источник: Минфин

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