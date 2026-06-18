Грошову допомогу в Дніпропетровській області та інших регіонах отримають не всі пенсіонери.

У Дніпропетровській області оформлення спеціальної одноразової грошової допомоги для пенсіонерів здійснюється через сервісні центри ПФУ, повідомляє видання Politeka.net.

У 2026 році держава розширює перелік громадян, які матимуть право на отримання виплат до Дня Незалежності України. Як зазначається, нарахування здійснюватимуться в автоматичному режимі, а перші виплати планують розпочати вже у серпні.

У Пенсійному фонді України уточнюють, що в серпні кошти в Дніпропетровській області отримають пенсіонери, які перебувають на довічному грошовому забезпеченні, а також одержувачі житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що вони не належать до військовослужбовців. Для цих категорій виплата буде включена до основних соціальних нарахувань — пенсій, субсидій або пільг.

Окремо визначено порядок для ветеранів війни та військовослужбовців. Для них, а також для окремих категорій пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат цієї групи, кошти перераховуватимуться через рахунки військових частин, установ та організацій.

Водночас громадяни, які не є пенсіонерами, не користуються субсидіями чи пільгами та не проходять військову службу, зможуть отримати одноразову допомогу лише після звернення до територіальних підрозділів Пенсійного фонду України.

У ПФУ також повідомляють, що у разі виникнення права на виплату до 24 серпня 2026 року, але ненарахування коштів до 1 жовтня, громадяни зможуть повторно звернутися із заявою. У такому випадку виплата буде здійснена до 1 листопада.

Розмір одноразової грошової допомоги у Дніпропетровській області

3 100 гривень — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

1 000 гривень — для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та дітей осіб, які перебували в місцях позбавлення волі;

650 гривень — для членів сімей загиблих захисників, а також вдів і вдівців померлих або загиблих учасників бойових дій;

450 гривень — для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, примусово вивезених на роботи та дітей партизанів.

Окремо передбачено виплати для осіб з інвалідністю:

I група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Оформити її можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України або в Центрах надання адміністративних послуг. Також доступна подача заяви онлайн через електронний портал ПФУ.

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