Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в нескольких товарных группах одновременно, сообщает Politeka.

На хлеб пшеничный нарезанный 650 г средний прайс составляет 48,99 грн в Novus, тогда как в мае он держался около 48,32 грн. Смена небольшая, но стабильно восходящая, в пределах нескольких десятков копеек.

Сегмент бакалеи демонстрирует более заметные колебания. Масло "Олейна" 850 мл в среднем стоит 97,82 грн: у Novus - 92,99 грн, у Metro - 96,50 грн, у Auchan - 96,30 грн, у Megamarket - 105,50 грн. В месяц средний уровень поднялся примерно на 2,6 грн.

Более существенная динамика зафиксирована в консервации. Оливки Iberica без косточки 170 г в мае держались около 59,80 грн, а средний показатель достигает 99,40 грн, с пиковыми значениями в отдельных сетях до почти 100 грн. Икра из кабачков 440 г также прибавила в стоимости около 81,16 грн до 104 грн за единицу.

Мясной сегмент двигается неравномерно. Колбаски «Алан» охотничьи 1 кг оцениваются в среднем в 800,56 грн. В разных торговых точках диапазон колеблется от 705,80 до 889,00 грн, что отражает разницу между форматами сбыта и поставки.

Рыбная продукция также демонстрирует смещение вверх. Карп потрачен 1 кг в среднем стоит 364,50 грн: у Novus – 339,00 грн, у Megamarket – 390,00 грн. По сравнению с майскими 337,78 грн наблюдается постепенный рост.

В результате подорожание продуктов в Одессе объясняется комбинацией факторов — от логистических затрат до сезонных изменений поставок и разной динамики импорта, что влияет на формирование розничного уровня.

Аналитические данные показывают, что наиболее резкие колебания приходятся на консервы и мясные позиции, в то время как базовые товары меняются медленнее. Общая тенденция остается восходящей, но неравномерной между категориями.

Источник: Минфин

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