Графики отключения света в Запорожье на 19 июня будут продолжаться в части домов из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.
Выполнение запланированных работ необходимо для поддержания стабильной работы электросетей, своевременного обслуживания оборудования и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
В «Запорожьеоблэнерго» сообщили , что графики отключения света в Запорожье на 19 июня продлятся с 09:00 до 17:00 часов из-за срочного ремонта электрооборудования. Обесточат такие улицы:
- Зелена: 27–31
- Инструментальна: 20
- Метрополитенивська: 11–15, 22–24
- Мыхайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199
- Трыпильська: 18–22, 19–21
- Ювилейна: 18, 18а, 20, 20а
С 09:00 до 15:00 часов будут проводить профилактические работы. Обесточенными останутся отдельные улицы города:
- Каховська: 181а, 185а, 185, 189а, 191а
- Мыколы Яковченка (Станиславського): 52–70, 65–91, 93–125, 72–90
- Мрии (Мурманська): 101а, 103а, 127а, 133, 153, 145, 149, 155, 135, 105-127, 131, 137, 157, 122–144, 135/1, 133а, 161а
- Петра Сагайдачного (Бородынська): 104, 88а
- Петра Яцыка (Череповецька): 37
- Половецька: 10–14, 15
- Сылова: 32–38, 71–87, 40–52, 89–119, 121
- пров. Дубовый: 1–3, 7–11, 13–19, 13а, 10, 8
С 09:00 до 16:00 часов электричество будет выключено в Запорожье из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет только по отдельным адресам:
- Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91
- Дмытра Донцова (Гагарина): 30А
- Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 274а, 277-307
- Игора Сікорського: 234-272
- Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
- Перемогы: 90, 96, 92, 92А
- Полтавська: 51-85, 80, 84-120
- Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76.
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