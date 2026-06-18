Графики отключения света в Запорожье 19 июня носят плановый характер и охватят десятки домов.

Графики отключения света в Запорожье на 19 июня будут продолжаться в части домов из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Выполнение запланированных работ необходимо для поддержания стабильной работы электросетей, своевременного обслуживания оборудования и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

В «Запорожьеоблэнерго» сообщили , что графики отключения света в Запорожье на 19 июня продлятся с 09:00 до 17:00 часов из-за срочного ремонта электрооборудования. Обесточат такие улицы:

Зелена: 27–31

Инструментальна: 20

Метрополитенивська: 11–15, 22–24

Мыхайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199

Трыпильська: 18–22, 19–21

Ювилейна: 18, 18а, 20, 20а

С 09:00 до 15:00 часов будут проводить профилактические работы. Обесточенными останутся отдельные улицы города:

Каховська: 181а, 185а, 185, 189а, 191а

Мыколы Яковченка (Станиславського): 52–70, 65–91, 93–125, 72–90

Мрии (Мурманська): 101а, 103а, 127а, 133, 153, 145, 149, 155, 135, 105-127, 131, 137, 157, 122–144, 135/1, 133а, 161а

Петра Сагайдачного (Бородынська): 104, 88а

Петра Яцыка (Череповецька): 37

Половецька: 10–14, 15

Сылова: 32–38, 71–87, 40–52, 89–119, 121

пров. Дубовый: 1–3, 7–11, 13–19, 13а, 10, 8

С 09:00 до 16:00 часов электричество будет выключено в Запорожье из-за планового ремонта электрооборудования. Свет исчезнет только по отдельным адресам:

Виктора Духовченко (Цюрупы): 66, 91

Дмытра Донцова (Гагарина): 30А

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 274а, 277-307

Игора Сікорського: 234-272

Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Перемогы: 90, 96, 92, 92А

Полтавська: 51-85, 80, 84-120

Сичовых стрильцив (Арсенальна): 51-79, 54-76.

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