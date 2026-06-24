Графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением профилактических и ремонтных работ.

Графики отключения света в Винницкой области на 25 июня будут действовать по десяткам адресов из-за запланированных работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области 25 июня связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, устранять обнаруженные неисправности и проводить необходимые мероприятия по модернизации энергетической инфраструктуры.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что украинцам следует быть готовыми к отключениям в населенном пункте Гостынне. Ограничения будут действовать с 10 до 16 часов по адресам:

Березнева — 1Н, 2, 3

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12

Дружбы — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 8, 9, 12

И. Богуна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Квитнева — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 7, 8

М. Вовчка — 1, 1Н, 3, 4

Мыру — 1Н, 3, 6, 6Н, 7, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 22Н, 23, 23Н, 25, 26, 26Н, 28, 28Н, 29, 29Н, 30, 31Н, 32, 33, 33Н, 34, 34Н, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74

Молодижна — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н

Незалежности — 1Н, 11, 14, 15, 18, 19

Садова — 11, 12

В населенном пункте Кудлаи тоже не будет электричества с 10 до 16 часов. Обесточивание носят плановый характер и охватят следующие улицы:

Вышнева — 1Н

Ивана Кобрыка — 1, 1Н, 2, 2А, 3Н, 4, 4/1, 4Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30, 30Н, 32Н, 33, 33Н, 34Н, 35Н, 36Н, 38Н, 39Н, 40Н, 41Н, 42Н, 43Н, 44Н, 45, 45Н, 46, 46Н, 47Н, 48, 48Н, 50Н, 51Н, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 67

Космонавтив — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15, 15Н, 17Н, 18Н, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 41, 43, 49, 51, 53

Л. Украинкы — 1

Мыру — 1, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 28, 32

Молодижна — 1Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 26, 33, 39

Травнева — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14, 15, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 21, 21А, 21Н, 22Н, 23Н, 24, 25Н, 29, 38, 39А, 43, 46, 52, 59, 61, 67, 68

пров. Ивана Кобрыка — 1

пров. Травневый — 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 34Н, 35Н, 36Н, 37Н, 38Н, 39Н.

В населенном пункте Лука с 10 до 16 часов исчезнет электричество. Графики отключения света будут действовать только на отдельных улицах:

Гирська — 1, 1Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7А, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 14, 14Н, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н, 20Н, 23, 25, 26

Дружбы — 1Н, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11

Леси Украинкы — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 13, 13Н, 14, 14Н, 15, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18А, 18Н, 19Н, 20Н, 21Н, 22, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 33Н, 34Н, 35Н, 36Н, 37Н, 39Н, 40Н, 41Н, 42Н, 43Н, 44Н, 45Н, 46Н, 47Н, 48Н, 49Н, 50, 52

Лысенка — 16А, 25

Лисова — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21

Перемогы — 1, 2, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 12Н, 13, 13Н, 14, 14Н, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 30

Польова — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н

Украинська — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 21Н, 22Н, 23, 23Н, 24Н, 25, 25Н, 26Н, 27Н, 30, 33, 36

Церковна — 1, 1А, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4, 4А, 4Н, 5, 5А, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13, 13Н, 14Н, 15, 15Н, 16Н, 17, 17Н, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30, 30Н, 31Н, 32, 32Н, 33Н, 34Н, 35А, 35Н, 36Н, 37Н, 38Н, 39А, 39Н, 41Н, 42Н, 43Н, 70.

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