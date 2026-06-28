Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 29 июня по 5 июля связаны с техническим обслуживанием.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 29 июня по 5 июля вводятся из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 29 июня по 5 июля связаны с техническим обслуживанием электросетей, проверкой состояния оборудования и заменой отдельных элементов инфраструктуры. Такие меры позволяют своевременно выявлять и устранять потенциальные неисправности, уменьшать риск аварийных ситуаций в будущем.

В «Черкассыоблэнерго» предупредили , что 29.06.2026 с 09:00 до 16:30 плановые обесточивания запланированы в селе Мытлашивка. Электроснабжение временно прекратят для отдельных домов на улицах:

О. Левыцького — 20, 41, 84, 87, 102/2, 104, 106/а, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 166/а, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198

Шкильна — 41, 43, 44, 45

На следующий день, 30.06.2026, аналогичные работы будут проводиться в селе Жабянка. В период с 09:00 до 14:00 свет будет отсутствовать по ряду адресов:

Б. Хмельныцького — 27

Й. Дыминського — 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

Уже 01.07.2026 ремонтные бригады будут работать в городе Корсунь-Шевченкивськый. Из-за выполнения профилактических работ с 08:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жильцы отдельных домов на улицах:

В. Рябошапкы — 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Я. Мудрого — 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328

Кроме того, 03.07.2026 плановые графики отключения света будут действовать в селе Гуляйка. С 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено на отдельных участках улиц:

В. Костенка — 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55

пров. Тарадая — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15а, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31.

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