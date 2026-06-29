Графики отключения света в Черниговской области на 30 июня продлятся много часов подряд из-за плановых профилактических работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 30 июня будут введены из-за плановых и профилактических работ в электросетях. Такие меры являются необходимой составляющей технического обслуживания энергетической инфраструктуры и направлены на повышение надежности электроснабжения, предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение стабильной работы сетей в будущем.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», с 07:00–19:00 не будет электричества в населенном пункте Бахмач. Обесточенными будут оставаться отдельные адреса. В частности, свет выключат на следующих улицах:

9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17а

1-й Мыстецькый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Пивденный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мыстецькый — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковый — 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Данькивськый шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мыстецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

Пивденна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23а, 37а

Терещенкивська — 1, 3, 5, 3А.

С 07:00–19:00 часов в городе Носивка продлятся дополнительные графики отключения света. Ограничения охватят десятки адресов:

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Героив Украины — 133, 137, 139, 141, 143, 144, 147, 150

Грынивка — 22

Козацька — 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 4а, 10а, 1/1, 15а, 33а, 37а, 37б

Козацькый — 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а, 3а

Котляревського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 32, 34, 36, 42, 44

Кочергы — 15, 16, 18

Ливобережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 5а, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 85, 87, 57а

Майданна — 1, 2, 3, 8, 10, 12, 16

М. Заньковецькои — 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71

Молодижна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2а

Мрынський Шлях — 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а

Новосьолова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 10б

Озерна — 2, 3, 5, 6

Олбынского — 2, 3, 4, 5, 7, 6а

Олбынського — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4а

Олександра Довженка — 11, 13, 16

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 31а

Поливка — 109, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 123а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141

Полиська — 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 28, 30, 34

Самокыша — 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 62

Спасо-Преображенська — 60, 61, 62, 64, 64а

Спаська — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 18а

Степана Бандеры — 90, 92

Флотська — 14, 16

Франка — 2, 3, 7, 11, 13, 25, 27, 3а

Шаулы — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 51, 52, 53, 55, 61, 51а, 55а.

С 09:00 до 19:00 часов выключат электричество в населенном пункте Бахмач. Обесточение на 12 часов подряд будет продолжаться по адресам:

Академика Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Бульварна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 54, 6А, 6б, 3/2

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Мазепы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 117б, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарична — 8, 28

Индустриальный — 12, 14

Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Полиська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 2Є, 31, 33, 11а, 11Б

Сичових Стрильцив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Словянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 1а

Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 10а, 154, 40а, 52/17, 52Б, 56/26, 69/2, 71/2, 73А.

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