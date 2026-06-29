Подорожание продуктов в Одессе ощутили покупатели на полках супермаркетов, где за последние месяцы цены на основные товары выросли почти на треть.

Подорожание продуктов в Одессе набирает обороты из-за сочетания внутренних экономических факторов и проблем с поставкой товаров, сообщает Politeka.

По последним данным с официального сайта Минфина, средняя цена пшена выросла до 50,75 грн. за килограмм. В магазинах Auchan эта крупа стоит 52,50 грн., а в Metro 49,00 грн.

В мае средняя цена по магазинам составляла 36,46 грн. Такая разница свидетельствует о заметном подорожании продуктов в Одессе даже около одного месяца.

Кроме круп, значительный рост ощутили покупатели молочных товаров. Сыр кисломолочный Просто наше 9% теперь в среднем стоит 99,96 грн за 300 граммов.

В Megamarket он продается за 105,50 грн, у Metro 94,40 грн, а у Novus 99,99 грн. Для сравнения, в мае средний ценник по магазинам составил 99,12 грн.

Подорожание продуктов в Одессе затрагивает не только крупы и молочные изделия, но и длинный пропаренный рис, который в среднем теперь стоит 51,27 грн за килограмм.

У Auchan его цена достигает 60,10 грн, у Megamarket 47,10 грн, а у Metro 46,60 грн, тогда как в марте средняя цена составляла 49,70 грн.

Не менее выросла и мясная продукция. Бекон Укрпромснаб теперь стоит в среднем 579,67 грн за килограмм. В Megamarket его можно купить за 529,00 грн, у Metro – 621,00 грн, а в Novus – 589,00 грн.

В мае средний ценник бекона составил 561,05 грн, поэтому повышение превысило 18 гривен за килограмм.

Специалисты объясняют, что основные причины поднятия ценников связаны с войной, сокращающей производство и поголовье скота и птицы, а также усложняющей логистику и транспортировку.

Перебои с электроснабжением заставляют производителей пользоваться генераторами, а газ для теплиц вырос в цене.

Дополнительно влияет общая инфляция, изменение курса доллара и рост расходов на корма, электроэнергию и заработную плату работников.

Источник: Минфин

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