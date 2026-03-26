С 1 апреля в Одесской области начинается новый этап перерасчета т повышения пенсий для отдельных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщают в ПФУ.

В Пенсионном фонде сообщили, что все расчеты уже произведены, поэтому система готова к начислению повышенных выплат. Повышение пенсий в Одесской области состоится с 1 апреля, однако увеличение пенсий коснется не всех получателей.

Кому повысят

Прежде всего, изменения будут касаться тех пенсионеров, выплаты которых зависят от обновленного денежного довольствия. Речь идет о:

военнослужащих

работников силовых структур

государственных служащих

ученых

Для них предусмотрено плановое повышение в соответствии с действующим законодательством.

Отдельно перерасчет коснется:

пенсий по инвалидности

выплат в случае потери кормильца

Если они зависят от прожиточного минимума, их размер автоматически изменится вместе с его просмотром.

Возрастные доплаты

Пенсионеры старшего возраста также могут рассчитывать на увеличение выплат. Гражданам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, и дальше будут начислять возрастные надбавки, а их размер с апреля может возрасти из-за обновления социальных стандартов.

Работающие пенсионеры

Также повышение предусмотрено для продолжающих работать пенсионеров. Его получат те, у кого после назначения или последнего перерасчета пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч человек, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о доходах и страховых взносах, что обеспечивает точность и справедливость перерасчетов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.