Подорожчання продуктів в Одесі відчули покупці на полицях супермаркетів, де за останні місяці ціни на основні товари зросли майже на третину.

Подорожчання продуктів в Одесі набирає обертів через поєднання внутрішніх економічних факторів та проблем із постачанням товарів, повідомляє Politeka.

За останніми даними з офіційного сайту Мінфіну, середня ціна пшона зросла до 52,75 грн за кілограм. У магазинах Auchan ця крупа коштує 52,50 грн, а в Metro 49,00 грн.

У травні середня вартість по магазинах складала 36,46 грн. Така різниця свідчить про помітне подорожчання продуктів в Одесі навіть у межах одного місяця.

Окрім круп, значне зростання відчули покупці молочних товарів. Сир кисломолочний Простонаше 9% тепер у середньому коштує 99,96 грн за 300 грамів.

У Megamarket він продається за 105,50 грн, у Metro 94,40 грн, а в Novus 99,99 грн. Для порівняння, у травні середній цінник по магазинах був 99,12 грн.

Подорожчання продуктів в Одесі зачіпає не лише крупи і молочні вироби, а й рис довгий пропарений, який у середньому тепер коштує 51,27 грн за кілограм.

У Auchan його ціна сягає 60,10 грн, у Megamarket 47,10 грн, а в Metro 46,60 грн, тоді як у травні середня ціна становила 49,70 грн.

Не менше виросла й м’ясна продукція. Бекон Укрпромпостач тепер коштує в середньому 579,67 грн за кілограм. У Megamarket його можна купити за 529,00 грн, у Metro - 621,00 грн, а в Novus - 589,00 грн.

У травні середній цінник бекону становив 561,05 грн, тож підвищення перевищило 18 гривень за кілограм.

Фахівці пояснюють, що основні причини підняття цінників пов’язані з війною, яка скорочує виробництво та поголів’я худоби і птиці, а також ускладнює логістику та транспортування.

Перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися генераторами, а газ для теплиць також виріс в ціні.

Додатково впливає загальна інфляція, зміни курсу долара та зростання витрат на корми, електроенергію та заробітну плату працівників.

Джерело: Мінфін

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