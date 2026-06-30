Жителей Винницкой области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 1 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Временные графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на энергетической инфраструктуре. Во время технического обслуживания специалисты будут проверять состояние электросетей, ремонтировать оборудование, устранять обнаруженные неисправности.

По информации АО «Винницаоблэнерго», плановые ремонтные работы в этот день проведут в городе Жмерынка. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся домов, расположенных на следующих улицах:

  • Гвардийська — 7
  • Мыколы Гоголя — 16, 18, 20
  • Народна — 9
  • Одеська — 21/2, 23, 23/3, 25
  • Соборна — 20, 22, 24, 28, 30, 30А
  • Трыпильська — 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А
  • пров. Винныцькый — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
  • пров. Гвардийськый — 8, 10, 12, 14, 16, 17
  • пров. Князя Острозького — 3, 3/1, 3/2, 6, 8, 10, 12
  • пров. Народный — 5, 9, 11, 16.

свет, отключение электроэнергии, комендантское время

Графики отключения света в Винницкой области на 1 июня коснутся, в частности, села Носковцы. Плановые работы продлятся ориентировочно с 09:00 до 17:00, а без электроэнергии временно останутся жильцы отдельных домов на таких улицах:

  • Б. Хмельныцького — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 13, 14
  • В. Вынныченка — 5, 7
  • Верхня Садиба — 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  • Виноградна — 3, 4, 5, 6, 7, 9
  • Гагарина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 501
  • Дерыбасовська — 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
  • Дружбы — 2
  • Зарична — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 200
  • Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • И. Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
  • Кармалюка — 1, 3, 4, 5, 7, 8
  • Лыпкы — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 51
  • Мураховського — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42
  • Незалежности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35
  • Нова — 1
  • Огородника — 9
  • Паркова — 2, 8, 11
  • Першотравнева — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73
  • Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23
  • Прывитна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
  • Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Свитанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
  • Свободы — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14
    Слобидська — 1
  • Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
  • Сонячна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34
    Тартацька — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
  • Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49
  • Шевченка — 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
  • Шкильна — 1, 1А, 2
  • Щаслыва — 1, 1А, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 119, 504
  • Яблунева — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
  • пров. Партызанськый — 2
  • пров. Щаслывый — 9, 10.

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