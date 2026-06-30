Жителей Винницкой области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 1 июля в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.
Временные графики отключения света в Винницкой области связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на энергетической инфраструктуре. Во время технического обслуживания специалисты будут проверять состояние электросетей, ремонтировать оборудование, устранять обнаруженные неисправности.
По информации АО «Винницаоблэнерго», плановые ремонтные работы в этот день проведут в городе Жмерынка. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся домов, расположенных на следующих улицах:
- Гвардийська — 7
- Мыколы Гоголя — 16, 18, 20
- Народна — 9
- Одеська — 21/2, 23, 23/3, 25
- Соборна — 20, 22, 24, 28, 30, 30А
- Трыпильська — 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А
- пров. Винныцькый — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
- пров. Гвардийськый — 8, 10, 12, 14, 16, 17
- пров. Князя Острозького — 3, 3/1, 3/2, 6, 8, 10, 12
- пров. Народный — 5, 9, 11, 16.
Графики отключения света в Винницкой области на 1 июня коснутся, в частности, села Носковцы. Плановые работы продлятся ориентировочно с 09:00 до 17:00, а без электроэнергии временно останутся жильцы отдельных домов на таких улицах:
- Б. Хмельныцького — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 13, 14
- В. Вынныченка — 5, 7
- Верхня Садиба — 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- Виноградна — 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Гагарина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 501
- Дерыбасовська — 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
- Дружбы — 2
- Зарична — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 200
- Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- И. Франка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
- Кармалюка — 1, 3, 4, 5, 7, 8
- Лыпкы — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 51
- Мураховського — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42
- Незалежности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35
- Нова — 1
- Огородника — 9
- Паркова — 2, 8, 11
- Першотравнева — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73
- Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23
- Прывитна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Свитанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Свободы — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14
Слобидська — 1
- Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
- Сонячна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34
Тартацька — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49
- Шевченка — 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
- Шкильна — 1, 1А, 2
- Щаслыва — 1, 1А, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 117, 119, 504
- Яблунева — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
- пров. Партызанськый — 2
- пров. Щаслывый — 9, 10.
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