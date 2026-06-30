Графики отключения света в Николаевской области на 1 июля вводятся в связи с проведением планового обслуживания.

Графики плановых отключений света в Николаевской области, которые запланированы на 1 июля, охватят ряд населённых пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Временные ограничения электроснабжения вводятся в связи с проведением планового технического обслуживания электросетей. Работы предполагают проверку состояния линий электропередач, замену изношенных элементов инфраструктуры, а также устранение обнаруженных технических неисправностей, что позволяет повысить надежность системы электроснабжения.

По данным АО "Николаевоблэнерго", графики отключения света в Николаевской области на 1 июля. В городе Нова Одесса электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 20:00. Без света останутся жители таких улиц:

пров. Дружбы — 1, 2, 3

Захысныкиів Украины — 15

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Козацька — 1, 2, 3, 4

Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211

Пидгирна — 138, 138А, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174

Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343, 343А, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395

Кроме того, в этот же день плановые работы будут проходить в селе Баловне. Здесь также с 08:00 до 17:00 будет временно отсутствовать электроснабжение по ряду адресов:

Набережна — 177, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 218A, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 234A, 236, 238, 240, 240A, 242, 244, 244A, 246, 248, 250, 250A



Также 1 июля плановые ремонтные мероприятия будут проводиться в населенном пункте Сухый Еланець. В период с 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители улиц:

Кинцева — 4

О. Дедюлина — 2, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 56A

Червоных Партызан — 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28.

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