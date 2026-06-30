Графіки відключення світла у Миколаївській області на 1 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням планового обслуговування.

Графіки планових відключень світла у Миколаївській області, що заплановані на 1 липня, охоплять низку населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування електромереж. Роботи передбачають перевірку стану ліній електропередач, заміну зношених елементів інфраструктури, а також усунення виявлених технічних несправностей, що дозволяє підвищити надійність системи електропостачання.

За даними АТ «Миколаївобленерго», графіки відключення світла у Миколаївській області на 1 липня. У місті Нова Одеса електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 20:00. Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

пров. Дружби — 1, 2, 3

Захисників України — 15

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Козацька — 1, 2, 3, 4

Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211

Підгірна — 138, 138А, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174

Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343, 343А, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395

Крім того, цього ж дня планові роботи триватимуть у селі Баловне. Тут також з 08:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє електропостачання за низкою адрес:

Набережна — 177, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 218A, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 234A, 236, 238, 240, 240A, 242, 244, 244A, 246, 248, 250, 250A

Також 1 липня планові ремонтні заходи проводитимуться у населеному пункті Сухий Єланець. У період з 09:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці вулиць:

Кінцева — 4

О. Дедюліна — 2, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 56A

Червоних Партизан — 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28.

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