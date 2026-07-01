Дефицит продуктов в Запорожье, по оценкам специалистов, могут частично компенсировать импортные поставки.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубиться из-за ожидаемого сокращения урожая косточковых культур, что способно повлиять на выбор сезонных фруктов в магазинах, сообщает Politeka.

Эксперты связывают ситуацию с неблагоприятными погодными условиями, отразившимися на развитии плодовых деревьев.

По предварительным прогнозам производство абрикосов в 2026 году рискует уменьшиться на 40-60%. Для персиков также ожидается существенное падение — примерно на 30–50% по сравнению с предыдущими годами.

Причиной называют весенние температурные колебания. Перепады во время цветения ухудшили формирование завязи, из-за чего будущий сбор оказался значительно меньше привычных показателей.

Наибольшие потери понесли южные и центральные области, которые традиционно обеспечивают весомую часть внутреннего рынка абрикосами и персиками.

Дефицит продуктов в Запорожье, по оценкам специалистов, могут частично компенсировать импортные поставки. Среди возможных партнеров рассматривают Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако быстро восполнить нехватку способны не все логистические маршруты.

Если прогноз по урожаю подтвердится, популярные летние фрукты могут подорожать на 20–80%. Окончательный уровень стоимости зависит от категории товара, транспортных расходов и доступных объемов.

Аналитики отмечают, что изменения развиваются постепенно, однако наиболее ощутимо их могут заметить покупатели в период традиционно высокого спроса.

Дальнейшее развитие событий будут определять погодная ситуация, результаты полевых работ, темпы снабжения и способность аграрного сектора поддерживать стабильное наполнение украинского рынка.

Источник: agronews

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти свой вариант

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: кому восстановят жилье