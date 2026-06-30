Подорожание продуктов в Николаевской области рассматривается как часть общенационального процесса.

Подорожание продуктов в Николаевской области происходит на фоне роста расходов в сельском хозяйстве и перестройки аграрного рынка, где ключевую роль начинает играть себестоимость производства, передает Politeka.

Экономические причины равномерно изменяют структуру цен в торговых сетях.

Специалисты объясняют, что нынешняя динамика не связана с нехваткой товаров. Основное давление формируется из-за увеличения затрат на всех этапах – от выращивания продукции до ее доставки в розницу.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, существенно выросли цены на горючее, логистические услуги, агрохимикаты и другие ресурсы, необходимые для функционирования агросектора. Это создает дополнительную нагрузку на производителей и перерабатывающие предприятия.

Аналитики отмечают, что обработка земельных площадей сейчас стоит на 35–40% дороже, чем в предыдущие периоды. Причиной комплексного повышения стоимости материалов, сервисов и технологического обеспечения производственного цикла.

В то же время уровень урожайности остается относительно стабильным. Однако полученные объемы не компенсируют рост затрат, поэтому часть финансовой нагрузки переходит в конечную стоимость потребителя.

Удорожание продуктов в Николаевской области рассматривают как часть общенационального процесса, определяемого, прежде всего, стоимостью ключевых ресурсов производства, а не дефицитом продукции на рынке.

Олег Пендзин отмечает, что именно затратный фактор является главным драйвером перемен. Даже при достаточном предложении рынок реагирует корректировкой цен из-за роста себестоимости.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем ситуация будет зависимой от стоимости горючего, аграрных материалов и транспортной составляющей, которые и будут формировать ценовую динамику продовольственного сектора.

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