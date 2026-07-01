Жителям области рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны из-за графиков отключения света в Одесской области на 2 июля.

Жителей Одесской области предупредили об отключении света, запланированном на 2 июля из-за проведения ремонтных работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Жителям области рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы обесточений при планировании дел. После завершения работ подачу электроэнергии обещают возобновить в штатном режиме.

По информации местных общин, в связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии: 02.07.2026 с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

село Яськы по улицам: Леси Украинкы;

село Троицьке по улицам: Зарична, Затышна, Мала, Мелиоратывна, Перемогы, Радисна, Тыха, Уютна.

Кроме этого, специалисты АТ «ДТЭК» будут проводить профилактическое обслуживание электросетей, в связи с чем временно прекратят электроснабжение 02.07.2026 с 08:00 до 19:00 в селах Гонората, Глибочок (ул. Центральна), Нестоита, Мурована (ул. Центральна), Затышшя (ул. Степова), Клыментове.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Великобуялицкой территориальной громады.

Отдельно сообщается, что в селе Велыкый Буялык графики отключения света будут действовать с 08:00–19:00 . Во временные ограничения попадут дома по адресам:

Болгарська — 219, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 322, 326, 328, 330, 332, 336

Яни — 37, 41, 152, 152А, 156, 158, 160, 166.

Источник: Яськівська сільська рада

Источник: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Источник: Великобуялицька сільська рада

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