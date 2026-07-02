Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области отражает общую тенденцию пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области становится актуальным вопросом на фоне подготовки нового решения о стоимости водоснабжения и водоотвода в Кременчуге, передает издание Politeka.

В городе на рассмотрение исполнительного комитета вынесен проект, предусматривающий обновление расценок для потребителей услуг КП «Кременчугводоканал». Документ охватывает все категории пользователей и основывается на действующей структуре расчетов с корректировкой экономических показателей.

Согласно предложению, тариф на централизованное водоснабжение планируется установить на уровне 27,35 грн за кубометр без НДС (32,82 грн с НДС). Водоотвод может стоить 28,85 грн. за кубометр без НДС, или 34,62 грн. с учетом налога.

Отдельно предусмотрено утверждение обновленной тарифной структуры на предприятии, которое должно обеспечить более прозрачное распределение расходов на предоставление услуг.

В случае принятия документа, новые расчеты начнут действовать с 1 июля 2026 года после прохождения всех согласительных процедур в исполкоме.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области отражает общую тенденцию пересмотра стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионах.

Эксперты отмечают, что дальнейшие изменения будут зависеть от экономических затрат предприятий и решений местных органов власти по корректировке тарифной политики.

Кроме того, подорожание в Полтавской области коснулось и продуктов. Самый заметный рост произошел в сегменте говядины. Гуляш в среднем стоит 430,96 грн. за килограмм, однако разброс цен в сетях остается существенным: от 323,89 грн. в Metro до 490 грн. в Megamarket, тогда как Novus удерживает уровень около 479 грн.

Источник: kg.ua

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