Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области должно обеспечить стабильную работу предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области получило продолжение после решения исполнительного комитета Николаевского городского совета, утвердившего новые расценки на услуги по вывозу бытовых отходов, передает Politeka.

Документ был поддержан во время заседания исполкома. Новые расчеты касаются работы коммунальных предприятий, обеспечивающих сбор, перевозку и захоронение мусора.

По словам представителей городских властей, необходимость пересмотра объясняется существенным ростом производственных издержек. Почти вдвое увеличились расходы на горюче-смазочные материалы, возросли расходы на страхование транспорта, оплату труда и другие составляющие, влияющие на себестоимость услуг.

После анализа фактических издержек компании скорректировали денежные расчеты. Несмотря на сокращение плановых расходов почти на 20%, средний размер тарифа увеличится примерно на 50%. Для жителей это означает ориентировочный рост ежемесячной платы на 30–50 гривен с человека в зависимости от типа жилья.

Согласно решению, для КП «Николаевкоммунтранс» тариф на захоронение бытовых отходов составит 308,42 грн. за тонну или 47,50 грн. за кубометр. Также утверждены новые показатели вывоза смешанных, крупногабаритных и строительных отходов. Обновленные расценки установили и для КП «Горизонт-ДКП».

В городской администрации подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области должно обеспечить стабильную работу предприятий, своевременный вывоз отходов и недопущение накопления стихийных свалок.

Решение исполкома уже принято, а новые тарифы будут применяться после его вступления в силу.

Источник: novosti-n.org

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