По данным популярных сервисов по трудоустройству можно найти работу для пенсионеров в Одессе.

В Одессе на рынке труда чаще предлагают работу для пенсионеров и есть предложения, которые готовы рассматривать кандидатов без возрастных ограничений, пишет Politeka.net.

По данным популярных сервисов по трудоустройству предприятия региона ищут работников как на производственные специальности, так и на технические должности. Значительная часть работодателей готова обучать новичков непосредственно на рабочем месте, а также предлагает стабильную оплату труда, официальное оформление и комфортные условия работы.

Одним из актуальных предложений является вакансия закройщика текстильных изделий, за такую ​​работу для пенсионеров в Одессе готовы платить 30 000 – 50 000 грн. Работник будет заниматься раскроем ткани для изготовления постельного белья, простыней, одеял и другой продукции. Основными обязанностями являются труд с готовыми лекалами, ручной раскрой материалов, использование специального оборудования и настилка ткани на раскройные столы.

Работодатель отмечает, что приветствует кандидатов с опытом, однако главными требованиями остаются внимательность, ответственность, быстрота выполнения задач и желание учиться. Работникам обещают заработную плату от 30 до 50 тысяч гривен в зависимости от выработки, комфортные условия труда со стабильным электроснабжением, еженедельную выплату заработка, дружеский женский коллектив и график с понедельника по пятницу, с возможностью трудиться в субботу по желанию.

Также открыта вакансия электромонтажника для труда на объектах компании, которая специализируется на производстве электромонтажных работ в квартирах, частных домах, коммерческих и складских помещениях, а также занимается обустройством ландшафтного освещения. Обещают зарплату от 25000 – 35000 грн.

Предприятие предлагает оплачиваемую стажировку, своевременную выплату заработной платы дважды в месяц, возможность корректировать график работы, доставку к месту выполнения, обеспечение необходимым электроинструментом и поддержку опытных специалистов. Кроме того, работникам гарантируют безопасные условия труда, перспективы профессионального развития и возможность повышать квалификацию.

От кандидатов ожидают базовые знания в сфере электромонтажа, ответственного отношения, готовности учиться, соблюдения правил техники безопасности, пунктуальности и умения действовать как самостоятельно, так и в коллективе. Работодатель отмечает, что готов помогать новым работникам овладевать профессией и создает условия для дальнейшего карьерного роста.

Источник: WORK.ua

Источник: WORK.ua

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