При утверждении инициативы повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтаве станет одним из самых заметных ростов в сфере водоснабжения среди областных центров Украины.

В Полтаве обсуждается повышение тарифов на коммунальные услуги , которое может изменить стоимость водоснабжения почти в 2,5 раза, передает Politeka.

"Полтававодоканал" подал предложение пересмотреть действующие расценки и поднять их с 33,77 грн до 84,95 грн за кубометр. Предприятие объясняет расчеты тем, что действующая модель формировалась по ценам 2020–2021 годов и больше не покрывает фактических затрат.

Среди основных факторов роста называют удорожание электроэнергии, горючего, реагентов и труб. В компании отмечают, что именно эти расходы определяют работу насосных станций, скважин и протяженных сетей города.

Если нынешнее предложение будет согласовано, разница в платежках станет ощутимой. К примеру, за 10 кубометров сумма может вырасти с примерно 338 грн до 850 грн.

Водоканал предупреждает: при сдерживании тарифа возможны ограничения в работе системы. Среди рисков называют сокращение аварийных выездов, экономию на технике и потенциальные перебои в подаче ресурса.

В настоящее время решение проходит согласование в областной военной администрации. Далее документы должны быть вынесены на рассмотрение депутатов облсовета, которые будут принимать окончательное решение после обсуждения в профильных комиссиях.

Депутатский корпус рассматривает несколько сценариев. Среди них — повышение с адресной компенсацией для уязвимых групп или бюджетное покрытие разницы, чтобы сохранить действующий уровень оплаты.

Отдельно отмечается, что ситуация не уникальна: пересмотр стоимости услуг происходит и в других регионах страны, где водоканалы также переходят к новым экономическим расчетам.

При утверждении инициативы повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтаве станет одним из самых заметных ростов в сфере водоснабжения среди областных центров Украины.

Источник: poltavawave

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