Дефицит продуктов в Кировоградской области рассматривается как одно из возможных последствий общего сокращения предложения.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за существенного сокращения урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают, что весенние заморозки уже повлияли на объем производства, а осенью это может сказаться на ценах и доступности отдельных товаров.

По оценкам аналитиков, урожай абрикосов в этом сезоне сократится примерно на 40–60%. Для персиков прогноз также неутешителен — ожидаемое уменьшение составляет от 30 до 50%.

Главной причиной стали волны похолодания в феврале и апреле. Именно в этот период фруктовые деревья активно цвели, поэтому резкое понижение температур повредило значительную часть будущего урожая.

Наибольшие потери понесли центральные и южные регионы страны, где растения ранее входят в фазу вегетации. Поэтому цветочные почки оказались особенно чувствительными к весенним морозам.

Специалисты отмечают, что импорт частично поможет обеспечить рынок, однако полностью компенсировать недостаток не получится. Основными поставщиками остаются Турция, Греция, Испания и Молдова, однако их объемов может оказаться недостаточно для стабилизации ситуации.

Именно поэтому Дефицит продуктов в Кировоградской области рассматривается как одно из возможных последствий общего сокращения предложения фруктов на украинском рынке.

Эксперты прогнозируют, что стоимость абрикосов и персиков может возрасти на 20–80% в зависимости от окончательного объема сбора. Окончательный уровень цен будет определяться погодными условиями, объемами импорта и спросом покупателей.

Аграрии также обращают внимание, что даже непродолжительные морозы способны повредить цвет, а прохладная погода снижает активность пчел, из-за чего формируется меньше завязи. Именно совокупность этих факторов создает нынешние риски для будущего урожая.

Источник:agronews

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