Жителей Черниговской области предупредили об очередных плановых отключениях света, которые запланированы на 3 июля в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Временные графики отключения света в Черниговской области на 3 июля связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. Энергетики отмечают, что техническое обслуживание необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы, своевременного устранения возможных неисправностей и повышения надежности электроснабжения.

По данным АО «Черниговоблэнерго», 3 июля с 09:00 до 18:00 ремонтные бригады будут работать в городе Корюкивка. На время выполнения работ без электроснабжения временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Г. Костюк 2, 4, 6, 8, 10, 12

Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 12/2, 16а, 19а, 34б, 42/1, 44/2, 621А, 64/1, 76/2, 81а

Украинська 2

Шевченка 1Б, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194

В этот же промежуток времени, с 08:00 до 20:00, плановые отключения электроэнергии введут и в городе Новгород-Сиверськый. Ограничения на 12 часов подряд коснутся большого количества домовладений на нескольких улицах, в частности:

Илли Буяльського 13а, 29а

М.В. Гоголя 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 33а, 33в

Мыхайла Максымовыча 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 7а, 58а, 58б, 60а, 64а, 73а

Садова 2б

Ушинського 16.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в 1500 гривен: кому из пенсионеров в Черниговской области удвоят выплаты.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: в ближайшее время цены могут стать другими.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Черниговской области: сколько можно получить в таком случае.