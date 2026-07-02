Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области представлено как в сельской местности, так и в областном центре.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области появляется сразу в нескольких общинах, где владельцы частных домов предлагают временное поселение людям, вынужденно покинувшим свои дома и готовым ухаживать за имуществом, передает Politeka.

В селе Потоки Жмеринского района доступна большая усадьба с четырьмя комнатами, рассчитанная примерно на пять человек. Сооружение построено в 1987 году, имеет печное отопление, колодец во дворе, хозяйственные помещения, погреб, огород и сад с плодовыми деревьями. Газа и централизованной воды нет. Владельцы отмечают важность поддержания порядка и ответственного отношения к имуществу.

Другой вариант предлагают в городе Винница. Небольшое жилище рассчитано на женщину с ребенком и уже подготовлено к заселению. Хозяева отмечают, что помещение подходит для проживания без дополнительных расходов на обустройство.

Еще одно предложение находится в селе Гоноровка Ямпольского района. Там семье с детьми могут предоставить просторный дом с четырьмя комнатами. Есть печное отопление, водоснабжение, гараж и участок площадью около 30 соток. Санузел вынесен во двор.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области. представлены как в сельской местности, так и в областном центре, где условия отличаются в зависимости от конкретного объекта, но все варианты ориентированы на временное размещение людей, нуждающихся в убежище.

Обновление списка доступных предложений происходит регулярно, поэтому переселенцам рекомендуют следить за новыми объявлениями и уточнять детали непосредственно у владельцев.

Источник: Допомагай

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