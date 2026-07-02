Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області представлено як у сільській місцевості, так і в обласному центрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області з’являється одразу в кількох громадах, де власники приватних осель пропонують тимчасове поселення людям, які вимушено залишили свої домівки та готові доглядати за майном, передає Politeka.

У селі Потоки Жмеринського району доступна велика садиба з чотирма кімнатами, розрахована приблизно на п’ять осіб. Споруда зведена у 1987 році, має пічне опалення, криницю на подвір’ї, господарські приміщення, погріб, город і сад із плодовими деревами. Газу та централізованої водної мережі немає. Власники наголошують на важливості підтримання порядку та відповідального ставлення до майна.

Інший варіант пропонують у місті Вінниця. Невелика оселя розрахована на жінку з дитиною та вже підготовлена до заселення. Господарі зазначають, що приміщення придатне для проживання без додаткових витрат на облаштування.

Ще одна пропозиція розташована у селі Гонорівка Ямпільського району. Там родині з дітьми можуть надати просторий дім із чотирма кімнатами. Є пічне опалення, водопостачання, гараж і земельна ділянка площею близько 30 соток. Санвузол винесений на подвір’я.

У підсумку Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області. представлено як у сільській місцевості, так і в обласному центрі, де умови різняться залежно від конкретного об’єкта, але всі варіанти орієнтовані на тимчасове розміщення людей, які потребують прихистку.

Оновлення переліку доступних пропозицій відбувається регулярно, тому переселенцям рекомендують стежити за новими оголошеннями та уточнювати деталі безпосередньо у власників.

Джерело: Допомагай

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