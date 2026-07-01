Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в городе Самар после решения исполнительного комитета об обновлении тарифов на городские и пригородные автобусные перевозки, передает издание Politeka.
В рамках общины установлена новая базовая стоимость поездок — 25 гривен вместо предыдущих 20. Это касается внутренних маршрутов и оказывает непосредственное влияние на ежедневные перемещения жителей между жилыми районами, объектами инфраструктуры и транспортными узлами.
Отдельно проверена цена на направлении Самар — Днепр. Теперь проезд стоит 70 гривен, что существенно повышает расходы пассажиров, регулярно ездящих на работу или учебу между городами.
В городской администрации объясняют смену экономическими факторами. Среди причин называют подорожание горючего, рост затрат на ремонт и техническое обслуживание транспорта, а также всеобщее содержание автопарка.
Перевозчики дополнительно отмечают, что без корректировки стоимости была угроза сокращения количества рейсов или уменьшения их частоты, особенно на менее загруженных маршрутах.
В этом контексте удорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как мера для поддержания стабильной работы транспортной системы и сохранения регулярного сообщения между населенными пунктами.
Новые тарифы уже действуют на всей маршрутной сети общества, а перевозчики обязаны соблюдать утвержденные цены без исключений.
Кроме того, также следует отметить, что в случае дальнейшего роста расходов в сфере перевозок возможен очередной пересмотр тарифов в будущем.
Источник: pdshl_novik
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