Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают товары длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Инициатива действует в соответствии с решением исполнительного комитета, принятого в конце 2023 года, и охватывает несколько групп граждан, нуждающихся в дополнительной помощи.

Получить продовольственные наборы могут переселенцы, пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с несовершеннолетними детьми, а также другие жители, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Программой также охвачены проживающие в местах временного размещения или официальных приютах.

Право на оформление поддержки имеют законные представители малолетних, недееспособных граждан или лиц с ограниченной гражданской дееспособностью. Кроме того, помощь могут получить люди, состоящие на учете в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают товары длительного хранения, которые позволяют обеспечить базовые бытовые нужды. В комплект входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой список сформирован с учетом практичности и возможности длительного хранения без специальных условий. Это особенно актуально для семей, еще обустраивающих быт после вынужденного переезда.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует подать пакет документов, подтверждающий право на получение поддержки.

В городской администрации сообщили, что о возможных изменениях, расширении перечня получателей или обновлении условий предоставления помощи будут информировать дополнительно через официальные каналы.

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