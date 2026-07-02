Дефицит продуктов в Запорожье, по мнению аналитиков, может частично компенсировать заграничные поставки.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать заметнее из-за прогнозируемого сокращения урожая косточковых фруктов, что способно сказаться на ассортименте сезонной продукции в торговых сетях, сообщает Politeka.

Основной причиной эксперты называют неблагоприятные погодные условия.

По предварительным оценкам, урожай абрикосов в 2026 году может снизиться на 40–60%. Для персиков также прогнозируют существенное сокращение – примерно на 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Специалисты объясняют ситуацию весенними перепадами температур. Похолодание во время цветения негативно повлияло на формирование завязи, из-за чего объемы будущего сбора оказались ниже привычного уровня.

Больше всего пострадали южные и центральные регионы, традиционно обеспечивающие значительную часть украинского рынка абрикосами и персиками.

В то же время, Дефицит продуктов в Запорожье, по мнению аналитиков, могут частично компенсировать заграничные поставки. Среди возможных поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. Однако быстро перекрыть недостаток будет непросто из-за логистических особенностей.

Если прогноз подтвердится, цены на популярные летние фрукты могут вырасти на 20–80%. Окончательная стоимость зависит от вида продукции, транспортных расходов и доступных объемов.

Эксперты отмечают, что изменения будут происходить постепенно. Больше всего их могут ощутить потребители в период традиционно высокого сезонного спроса.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий, результатов полевых работ, темпов импорта и возможностей аграрного сектора обеспечивать стабильное наполнение внутреннего рынка.

Источник: agronews

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