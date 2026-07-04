Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую тенденцию роста расходов в жилищно-коммунальной сфере.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу в Вознесенске летом 2026 после решения исполнительного комитета городского совета, передает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода.

Соответствующее решение №373 утвердили в конце мая. Новые расценки применяются для коммунального предприятия «Водоснабжение г. Вознесенска». Обновленные показатели распространяются как на население, так и бюджетные учреждения и других потребителей.

Для бытовых пользователей стоимость подачи воды была установлена ​​на уровне 44,50 гривны за кубометр. Экономически обоснованный тариф составляет 51,30 грн, а для отдельных субъектов хозяйствования определено 47,59 грн.

Водоотвод для жителей обойдется в 17,69 гривны за кубометр. Для организаций и остальных категорий потребителей расчетный показатель составляет 19,19 гривны.

Основной причиной пересмотра стоимости называют увеличение издержек предприятия. Речь идет о подорожании электроэнергии, горючего и других ресурсов, необходимых для бесперебойной работы системы.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую тенденцию роста расходов в жилищно-коммунальной сфере, что влияет на формирование конечной цены для потребителей.

Разницу между экономически обоснованными расчетами и фактическими платежами населения планируют компенсировать за счет бюджета территориального общества. Такой механизм должен частично снизить финансовую нагрузку на жителей.

Полный текст решения был обнародован на официальном ресурсе Вознесенского городского совета для открытого ознакомления.

Источник: vozn.otg

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