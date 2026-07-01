Подорожание продуктов в Винницкой области фиксируется на фоне разнонаправленной динамики цен на базовые продовольственные товары, в частности, капусту, муку и морковь, где в течение последнего месяца наблюдались как резкие скачки, так и короткие периоды стабилизации, передает Politeka.

Рынок показывает неоднородные колебания в зависимости от категории продукции.

Белокочанная капуста в настоящее время стоит в среднем 53,50 грн за килограмм, тогда как в мае ее средний уровень составил около 28,20 грн. В течение месяца цена выросла на 9,67 грн., при этом в отдельные дни фиксировались пиковые значения свыше 57 грн., после чего произошло частичное снижение до текущего уровня.

Мука пшеничная марки «Хуторок» демонстрирует более плавную динамику. Средняя стоимость составляет 70,96 грн за упаковку 2 кг, что чуть выше майского показателя в 68,72 грн. Прирост за месяц составил 1,41 грн., без резких ценовых колебаний в торговых сетях.

Морковь показала более заметные изменения. Средняя цена достигает 43,10 грн за килограмм, тогда как месяц назад она находилась на уровне 33,72 грн. За период наблюдения зафиксирован прирост на 3,33 грн. с заметными колебаниями в середине июня.

В разных сетях розничной торговли стоимость продуктов существенно отличается, что влияет на общее восприятие рыночной ситуации потребителями. Наибольшие разногласия наблюдаются в овощном сегменте.

В более широком контексте подорожание продуктов в Винницкой области объясняют изменением баланса между спросом и предложением, а также сезонными факторами, влияющими на объемы поставок и складские запасы.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время рынок будет оставаться нестабильным: отдельные категории могут дорожать быстрее, в то время как другие будут демонстрировать временное выравнивание цен под влиянием новых поставок и логистических условий.

Источник: Минфин

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