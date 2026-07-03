Подорожание проезда в Ивано-Франковской области коснулось и Калуша.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области получило очередное продление, передает Politeka.

В Калуше исполнительный комитет утвердил новую стоимость поездок по городским автобусам, которая вступит в силу 6 июля.

Соответствующее решение было принято 1 июля. Документ предусматривает установление максимальной цены на уровне 25 гривен для маршрутов общего пользования, работающих в обычном режиме.

После пересмотра тарифа пассажирам придется платить на 10 гривен больше, чем раньше. Обновленные расценки начнут действовать уже в ближайшие дни.

В городском совете объяснили, что основанием стали обращение коммунального предприятия "Экоресурс". Вопрос был рассмотрен во время заседания исполнительного комитета.

Мэр Андрей Найда сообщил, что в дальнейшем власти планируют обсудить отдельные решения для школьников. Речь идет о возможном удешевлении поездок, а также установке валидаторов в салонах автобусов для более удобной оплаты.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области коснулось и Калуша, где новый тариф официально заработает с 6 июля после принятия решения исполнительным комитетом.

Повышение цен на Франковщине коснулось также коммунальных услуг.

Соответствующее решение было принято органами местного самоуправления. Изменения касаются тарифов на сбор, транспортировку и последующую утилизацию мусора в пределах общины. Новые цены начнут действовать с первого дня лета и охватят всех потребителей услуги.

В городском совете объясняют, что пересмотр расценок связан с необходимостью привести их в соответствие с реальными экономическими условиями. Речь идет о расходах на горючее, оплате труда персонала, техническом обслуживании транспорта и общем содержании инфраструктуры.

Источник: zaxid.net

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