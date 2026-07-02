График отключения воды в Днепре с 3 по 5 июля привлек внимание горожан, ведь КП «Днепропроводоканал» сообщило об ограничении водоотвода для абонентов, накопивших значительную задолженность, передает Politeka.
Специализированная бригада будет работать в многоквартирных домах Центрального района. Ограничения будут касаться жителей по следующим адресам:
- проспект Александра Поля, 24, 26, 42А, 42В, 58А, 68, 72, 76, 76А, 85, 87, 89, 113, 115, 117, 119, 119А, 119Б, 129Б, 129Б 137 ;
- улица Степана Бандеры, 19, 21, 25, 25А, 31, 35, 35А, 37 ;
- улица Сичеславская Набережная, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16 .
Суммарная задолженность по этим домам составляет 4 387 978,79 гривны . Самые большие суммы неуплаченных начислений превышают 400 тысяч гривен.
В предприятии напоминают, что предупреждения о возможных ограничениях посылаются раньше времени. Если потребители не реагируют, применяются меры по постановлению Кабинета Министров Украины №1405.
Чтобы избежать прекращения услуги, необходимо погасить задолженность или оформить договор реструктуризации в центрах абонентского обслуживания.
В то же время график отключения воды в Днепре с 3 по 5 июля не касается этой процедуры, ведь она распространяется только на владельцев квартир с просроченными платежами.
Жителям, имеющим задолженность, рекомендуют заранее проверить состояние лицевого счета и, при необходимости, обратиться в абонентскую службу. Актуальную информацию о работе предприятия и порядке урегулирования долга можно получить через официальные каналы КП «Днепропроводоканал».
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