График отключения воды в г. Сумы связан именно с временным прекращением горячего водоснабжения во время испытаний.

График отключения воды в Сумах изменился из-за корректировки плана подготовки теплового хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов, передает Politeka.

В ООО «Сумытеплоэнерго» сообщили, что гидравлические испытания магистральных сетей начнутся раньше, чем планировалось.

Работы на магистралях №1, №2, №3, №4, №5 и №7 будут продолжаться с 1 по 15 июля 2026 года . В этот период потребителям временно прекратят подачу горячей воды.

Ограничения коснутся жителей проспектов Лушпы, Свободы и Шевченко , а также домов на улицах ВСУ, Ивана Сирко, Героев Крут, Харьковской, Сергея Табалы, Троицкой, Привокзальной, Революции Достоинства, Новоместенской, Зинаиды Красовицкой, Воскресенской, Воскресенской Покровской, Шишкаровской, 2-й Железнодорожной, Британской, Августовской, Ахтырской, Мира, Николая Сумцова, Марка Вовчка, Нижнесыроватской, Тополянской, Григория Давыдовского и Юрия Ветрова . В перечень также входит площадь Независимости .

В предприятии пояснили, что проверка трубопроводов производится под повышенным давлением для выявления возможных повреждений и слабых участков перед началом отопительного периода. Именно поэтому водителей просят не оставлять автомобили над тепловыми сетями или у люков.

В то же время, график отключения воды в Сумах связан именно с временным прекращением горячего водоснабжения во время испытаний. О дате возобновления услуги по завершении работ сообщат дополнительно через ЖЭКи и ОСМД.

В случае возникновения аварийных ситуаций или вопросов жители могут обратиться к круглосуточной аварийно-диспетчерской службе ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам (0542) 78-78-00 и (0542) 78-78-01.

Источник: Сумитеплоенерго

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