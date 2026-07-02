Графік відключення води в Сумах пов'язаний саме з тимчасовим припиненням гарячого водопостачання під час випробувань.

Графік відключення води в Сумах змінився через коригування плану підготовки теплового господарства до опалювального сезону 2026–2027 років, передає Politeka.

У ТОВ «Сумитеплоенерго» повідомили, що гідравлічні випробування магістральних мереж розпочнуться раніше, ніж планувалося.

Роботи на магістралях №1, №2, №3, №4, №5 та №7 триватимуть з 1 по 15 липня 2026 року. У цей період споживачам тимчасово припинять подачу гарячої води.

Обмеження торкнуться мешканців проспектів Лушпи, Свободи та Шевченка, а також будинків на вулицях ЗСУ, Івана Сірка, Героїв Крут, Харківській, Сергія Табали, Троїцькій, Привокзальній, Революції Гідності, Новомістенській, Зінаїди Красовицької, Воскресенській, Герасима Кондратьєва, Петропавлівській, Покровській, Шишкарівській, 2-й Залізничній, Британській, Серпневій, Охтирській, Миру, Миколи Сумцова, Марка Вовчка, Нижньосироватській, Тополянській, Григорія Давидовського та Юрія Вєтрова. До переліку також входить майдан Незалежності.

У підприємстві пояснили, що перевірка трубопроводів проводиться під підвищеним тиском для виявлення можливих пошкоджень і слабких ділянок перед початком опалювального періоду. Саме тому водіїв просять не залишати автомобілі над тепловими мережами або біля люків.

Водночас графік відключення води в Сумах пов'язаний саме з тимчасовим припиненням гарячого водопостачання під час випробувань. Про дату відновлення послуги після завершення робіт повідомлять додатково через ЖЕКи та ОСББ.

У разі виникнення аварійних ситуацій або запитань мешканці можуть звернутися до цілодобової аварійно-диспетчерської служби ТОВ «Сумитеплоенерго» за телефонами (0542) 78-78-00 та (0542) 78-78-01.

Джерело: Сумитеплоенерго

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