Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 7 июля, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Днепропетровской области на 7 июля вводятся в связи с техническим обслуживанием энергетической инфраструктуры. Специалисты будут проверять состояние оборудования, выполнять ремонт сетей и устранять потенциальные неисправности.
Как сообщили, в черте города Жовти Воды 7 июля с 07:30 до 18:00 будут продолжаться профилактические работы. Поэтому без электроэнергии временно останутся жители на улицах:
- Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26–40 (парные), 42Б
- Героив Украины — 2/1
- Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3–7
- Зализнычна — 2А
- Ивана Богуна — 1–27 (непарные), 73
- Олеся Гончара — 16–26 (парные), 27–39, 41–49 (непарные)
- Вокзальний пров. — 1–23 (непарные)
- Єдності пров. — 1–16, 18–24 (парные)
- Захидный пров. — 1, 2, 2А, 3–22, 22А, 23–28
- Райдужный пров. — 1–7 (непарные)
- Схидный пров. — 1–28
- Херсонеськый пров. — 1–15, 17–23 (непарные), 23А
Плановые отключения также запланированы в городе Вильногирськ. Здесь электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 для отдельных домов на улицах:
- Садова — 30, 32
- Юрія Устенка — 23, 25
- Криничанська — 1
Время отключения: 07.07.2026, 08:00–17:30
- Центральна — 60Б, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А
- бульвар Миру — 11, 11А, 11Б
- Садова — 30, 32
- Юрия Устенка — 23, 25
- Крынычанська — 1
Кроме того, графики отключения света 7 июля будут действовать в селе Заречное. С 08:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся потребители, проживающие на улицах:
- Буркина — 4
- Захысныкив Украины — 1–11 (непарные)
- Курсантська — 13
- Мережева — 1, 23
- Молодижна — 2А, 8, 9.
Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
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