Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 7 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 7 июля вводятся в связи с техническим обслуживанием энергетической инфраструктуры. Специалисты будут проверять состояние оборудования, выполнять ремонт сетей и устранять потенциальные неисправности.

Как сообщили, в черте города Жовти Воды 7 июля с 07:30 до 18:00 будут продолжаться профилактические работы. Поэтому без электроэнергии временно останутся жители на улицах:

  • Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26–40 (парные), 42Б
  • Героив Украины — 2/1
  • Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3–7
  • Зализнычна — 2А
  • Ивана Богуна — 1–27 (непарные), 73
  • Олеся Гончара — 16–26 (парные), 27–39, 41–49 (непарные)
  • Вокзальний пров. — 1–23 (непарные)
  • Єдності пров. — 1–16, 18–24 (парные)
  • Захидный пров. — 1, 2, 2А, 3–22, 22А, 23–28
  • Райдужный пров. — 1–7 (непарные)
  • Схидный пров. — 1–28
  • Херсонеськый пров. — 1–15, 17–23 (непарные), 23А

свет, отключение света, электроэнергия

Плановые отключения также запланированы в городе Вильногирськ. Здесь электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 для отдельных домов на улицах:

  • Садова — 30, 32
  • Юрія Устенка — 23, 25
  • Криничанська — 1

Время отключения: 07.07.2026, 08:00–17:30

  • Центральна — 60Б, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А
  • бульвар Миру — 11, 11А, 11Б
  • Садова — 30, 32
  • Юрия Устенка — 23, 25
  • Крынычанська — 1

Кроме того, графики отключения света 7 июля будут действовать в селе Заречное. С 08:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся потребители, проживающие на улицах:

  • Буркина — 4
  • Захысныкив Украины — 1–11 (непарные)
  • Курсантська — 13
  • Мережева — 1, 23
  • Молодижна — 2А, 8, 9.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.