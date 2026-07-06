Специалисты будут выполнять важные работы, потому вводят графики отключения света в Днепропетровской области на 7 июля.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых отключениях света, которые запланированы на 7 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 7 июля вводятся в связи с техническим обслуживанием энергетической инфраструктуры. Специалисты будут проверять состояние оборудования, выполнять ремонт сетей и устранять потенциальные неисправности.

Как сообщили, в черте города Жовти Воды 7 июля с 07:30 до 18:00 будут продолжаться профилактические работы. Поэтому без электроэнергии временно останутся жители на улицах:

Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26–40 (парные), 42Б

Героив Украины — 2/1

Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3–7

Зализнычна — 2А

Ивана Богуна — 1–27 (непарные), 73

Олеся Гончара — 16–26 (парные), 27–39, 41–49 (непарные)

Вокзальний пров. — 1–23 (непарные)

Єдності пров. — 1–16, 18–24 (парные)

Захидный пров. — 1, 2, 2А, 3–22, 22А, 23–28

Райдужный пров. — 1–7 (непарные)

Схидный пров. — 1–28

Херсонеськый пров. — 1–15, 17–23 (непарные), 23А

Плановые отключения также запланированы в городе Вильногирськ. Здесь электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 для отдельных домов на улицах:

Садова — 30, 32

Юрія Устенка — 23, 25

Криничанська — 1

Время отключения: 07.07.2026, 08:00–17:30

Центральна — 60Б, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А

бульвар Миру — 11, 11А, 11Б

Садова — 30, 32

Юрия Устенка — 23, 25

Крынычанська — 1

Кроме того, графики отключения света 7 июля будут действовать в селе Заречное. С 08:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся потребители, проживающие на улицах:

Буркина — 4

Захысныкив Украины — 1–11 (непарные)

Курсантська — 13

Мережева — 1, 23

Молодижна — 2А, 8, 9.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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