С 1 июля 2026 года начали действовать обновленные условия предоставления денежной помощи ВПЛ в Николаевской области.

Часть ВПЛ уже в июле 2026 года может потерять денежную помощь на проживание в Николаевской области, если своевременно не обновит персональные данные, пишет Politeka.net.

С 1 июля 2026 г. в Украине начали действовать обновленные условия предоставления помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь Министерство финансов ежемесячно проверяет, не находятся ли переселенцы за пределами Украины более 90 дней подряд, а Пенсионный фонд проводит верификацию получателей в соответствии с новыми критериями.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, которое обновило механизм предоставления финансовой поддержки ВПЛ и усилило требования к подтверждению права на получение выплат.

Обновить информацию в Пенсионном фонде или ЦНАП необходимо переселенцам, в которых:

изменилось место фактического жительства;

произошли изменения в составе семьи;

впервые оформляется помощь на ребенка;

был получен отказ в выплатах и ​​возникла необходимость восстановить их после подтверждения уровня доходов;

изменилось имущественное положение, что требует повторного пересмотра решения о назначении помощи.

Для возобновления выплат после отказа действует критерий среднемесячного дохода – не более 10 380 гривен на одного человека.

Размеры денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области остались неизменными. Совершеннолетние внутренне перемещенные лица получают 2000 гривен ежемесячно, а дети и лица с инвалидностью - 3000 гривен. По-прежнему средства перечисляются в два этапа — до 15 и до 28 числа каждого месяца.

В то же время, для отдельных категорий переселенцев выплаты будут продолжаться автоматически. Речь идет о пенсионерах с невысокими пенсиями, лицах с инвалидностью I и II групп, детях с инвалидностью и детях-сиротах, при условии соответствия установленным требованиям.

Государственная поддержка таким категориям назначается сроком до 30 месяцев с момента первого оформления. Кроме того, максимальное количество шестимесячных периодов получения пособия увеличено с четырех до пяти.

Особое внимание будет уделено проверке фактического места нахождения переселенцев. Начиная с июля Министерство финансов ежемесячно осуществляет мониторинг лиц, находящихся за границей более 90 дней непрерывно. Если такая информация подтвердится, справку внутри перемещенного лица могут аннулировать. Это касается не только граждан, получающих денежную помощь, но и тех, кто имеет статус ВПЛ, но пока не пользуется государственными выплатами.

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