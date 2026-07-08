Частина ВПО уже в липні 2026 року може втратити грошову допомогу на проживання в Миколаївській області, якщо своєчасно не оновить персональні дані, пише Politeka.net.

Із 1 липня 2026 року в Україні почали діяти оновлені умови надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Відтепер Міністерство фінансів щомісяця перевіряє, чи не перебувають переселенці за межами України понад 90 днів поспіль, а Пенсійний фонд проводить верифікацію отримувачів відповідно до нових критеріїв.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №390 від 18 березня 2026 року, яка оновила механізм надання фінансової підтримки ВПО та посилила вимоги до підтвердження права на отримання виплат.

Оновити інформацію у Пенсійному фонді або ЦНАП необхідно переселенцям, у яких:

змінилося місце фактичного проживання;

відбулися зміни у складі сім'ї;

вперше оформлюється допомога на дитину;

була отримана відмова у виплатах і виникла необхідність поновити їх після підтвердження рівня доходів;

змінився майновий стан, що потребує повторного перегляду рішення щодо призначення допомоги.

Для поновлення виплат після відмови діє критерій середньомісячного доходу — не більше 10 380 гривень на одну особу.

Розміри грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області залишилися незмінними. Повнолітні внутрішньо переміщені особи отримують 2 000 гривень щомісяця, а діти та особи з інвалідністю — 3 000 гривень. Як і раніше, кошти перераховуються у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця.

Водночас для окремих категорій переселенців виплати продовжуватимуться автоматично. Йдеться про пенсіонерів із невисокими пенсіями, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю та дітей-сиріт, за умови відповідності встановленим вимогам.

Державна підтримка таким категоріям призначається на строк до 30 місяців із моменту першого оформлення. Крім того, максимальну кількість шестимісячних періодів отримання допомоги збільшено з чотирьох до п'яти.

Особливу увагу приділятимуть перевірці фактичного місця перебування переселенців. Починаючи з липня, Міністерство фінансів щомісяця здійснює моніторинг осіб, які перебувають за кордоном понад 90 днів безперервно. Якщо така інформація підтвердиться, довідку внутрішньо переміщеної особи можуть анулювати. Це стосується не лише громадян, які отримують грошову допомогу, а й тих, хто має статус ВПО, але наразі не користується державними виплатами.

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