В июле 2026 года в супермаркетах сохраняется тенденция к подорожанию продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Мониторинг цен свидетельствует о том, что по сравнению со средними показателями июня возросла стоимость рыбы, фруктов и хлебобулочных изделий. В то же время разница между ценами в отдельных торговых сетях остается значительной, что позволяет покупателям сэкономить при тщательном сравнении предложений.

Как говорится в Минфине, одним из продуктов, который продолжил дорожать, стала слабосоленая сельдь. Из-за этого кошелькам будет больно. В июле его средняя цена составляет 244 гривны за килограмм, тогда как в июне она была 242,82. Хотя среднее подорожание незначительно, цены в магазинах существенно отличаются.

Дешевле всего сельдь можно приобрести у Novus, где он стоит 169 гривен за килограмм. В Auchan продукт продают за 219, у Metro — за 263, а самое дорогое предложение у Megamarket — 325 грн за килограмм. Таким образом, разница между самым дешевым и дорогим вариантами достигает 156 гривен, что делает выбор магазина особенно важным для покупателей.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается и на яблоках. Украинские яблоки в июле стоят в среднем 49 гривен за килограмм, в то время как в июне их средняя цена составила 44,96 грн. В месяц они подорожали более чем на 4 гривны. Пока эта продукция представлена ​​в Metro, где ее продают за 49 грн за килограмм.

Подорожали и яблоки сорта Айдаред. Если в июне их средняя стоимость составила 62,89 гривны за килограмм, то в июле она выросла до 65,60 грн. В настоящее время продукт представлен в Auchan, где его можно приобрести именно по такой цене.

Незначительное повышение произошло и в сегменте хлебобулочных изделий. Пшеничный хлеб нарезанный весом 650 граммов в июле в среднем стоит 49,99, тогда как в июне его средняя стоимость составляла 49,62. Таким образом, стоимость продукта выросла на 37 копеек. Теперь хлеб продается в Novus за 49,99.

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