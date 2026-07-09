У липні 2026 року в супермаркетах зберігається тенденція до подорожчання продуктів в Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Моніторинг цін свідчить, що порівняно із середніми показниками червня зросла вартість риби, фруктів і хлібобулочних виробів. Водночас різниця між цінами в окремих торговельних мережах залишається значною, що дозволяє покупцям заощадити за умови ретельного порівняння пропозицій.

Як йдеться у Мінфіні, одним із продуктів, який продовжив дорожчати, став слабосолоний оселедець. Через це гаманцям буде боляче. У липні його середня ціна становить 244 гривень за кілограм, тоді як у червні вона була 242,82. Хоча середнє подорожчання є незначним, ціни в магазинах суттєво відрізняються.

Найдешевше оселедець можна придбати у Novus, де він коштує 169 гривень за кілограм. В Auchan продукт продають за 219, у Metro — за 263, а найдорожчу пропозицію має Megamarket — 325 грн за кілограм. Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантами сягає 156 гривень, що робить вибір магазину особливо важливим для покупців.

Подорожчання продуктів в Дніпропетровській області спостерігається і на яблука. Українські яблука у липні коштують у середньому 49 гривень за кілограм, тоді як у червні їхня середня ціна становила 44,96 грн. За місяць вони подорожчали більш ніж на 4 гривні. Наразі ця продукція представлена у Metro, де її продають за 49 грн за кілограм.

Подорожчали й яблука сорту «Айдаред». Якщо у червні їхня середня вартість становила 62,89 гривень за кілограм, то у липні вона зросла до 65,60 грн. На цей момент продукт представлений у Auchan, де його можна придбати саме за такою ціною.

Незначне підвищення відбулося і в сегменті хлібобулочних виробів. Хліб пшеничний нарізаний вагою 650 грамів у липні в середньому коштує 49,99, тоді як у червні його середня ціна становила 49,62. Таким чином, вартість продукту зросла на 37 копійок. Наразі хліб продається у Novus за 49,99.

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