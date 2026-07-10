Подорожание продуктов в Днепропетровской области связывают рост с повышением затрат в сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли, передает Politeka.

Эксперты отмечают, что главным фактором остается увеличение себестоимости продукции, а не нехватка товаров на рынке.

По словам специалистов, производители сталкиваются с постоянным удорожанием ресурсов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности. Речь идет о расходах на горючее, транспортировке, удобрениях, средствах защиты растений, ремонте техники и других составляющих производственного процесса.

Такие изменения влияют на все этапы создания продукции от выращивания сырья до доставки готовых товаров в торговые сети. Поэтому предприятия вынуждены учитывать дополнительные расходы при формировании отпускных цен.

Исполнительный директор Олег Пендзин отмечает, что производственные издержки продолжают расти, поэтому бизнес постепенно корректирует стоимость продукции. Ощутимое финансовое давление ощущают также компании, занимающиеся переработкой аграрного сырья.

По оценкам аналитиков, расходы на возделывание земель сегодня примерно на 35–40% выше, чем несколько лет назад. На это повлияли более дорогие энергоносители, материалы, сервисное обслуживание и современные технологические решения, необходимые для производства.

Экономисты отмечают, что процессы удорожания продуктов наблюдаются как в Днепропетровской области, так и по всей стране. Даже при достаточном предложении сельскохозяйственной продукции производителям все сложнее удерживать прежний уровень цен из-за увеличения расходной части.

По мнению экспертов, ключевую роль и дальше будут играть цены на топливо, энергоресурсы, логистические услуги и аграрные ресурсы. Именно эти факторы будут определять дальнейшую динамику стоимости продовольственных товаров в ближайшие месяцы.

Источник: enovosty

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