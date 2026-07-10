Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зростання пов’язують із підвищенням витрат у сільському господарстві та переробній галузі, передає Politeka.

Експерти зазначають, що головним фактором залишається збільшення собівартості продукції, а не нестача товарів на ринку.

За словами фахівців, виробники стикаються з постійним подорожчанням ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності. Йдеться про витрати на пальне, транспортування, добрива, засоби захисту рослин, ремонт техніки та інші складові виробничого процесу.

Такі зміни впливають на всі етапи створення продукції — від вирощування сировини до доставки готових товарів у торговельні мережі. Через це підприємства змушені враховувати додаткові витрати під час формування відпускних цін.

Виконавчий директор Олег Пендзин наголошує, що виробничі витрати продовжують зростати, тому бізнес поступово коригує вартість продукції. Відчутний фінансовий тиск відчувають також компанії, які займаються переробкою аграрної сировини.

За оцінками аналітиків, витрати на обробіток земель сьогодні приблизно на 35–40% вищі, ніж кілька років тому. На це вплинули дорожчі енергоносії, матеріали, сервісне обслуговування та сучасні технологічні рішення, необхідні для виробництва.

Економісти зазначають, що процеси продорожчання продуктів спостерігаються як в Дніпропетровській області, так і по всій країні. Навіть за достатньої пропозиції сільськогосподарської продукції виробникам дедалі складніше утримувати попередній рівень цін через збільшення витратної частини.

На думку експертів, ключову роль і надалі відіграватимуть ціни на паливо, енергоресурси, логістичні послуги та аграрні ресурси. Саме ці фактори визначатимуть подальшу динаміку вартості продовольчих товарів у найближчі місяці.

Джерело: enovosty

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