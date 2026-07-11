Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области позволяет переселенцам стабилизировать жизнь и почувствовать безопасность.

Украинцы могут воспользоваться несколькими предложениями в Винницкой области , где предоставляется бесплатное жилье для ВПЛ, передает Politeka.

Местные жители и общины предоставляют жилье людям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий.

Один из вариантов расположен в селе Потоки Жмеринского района. Для переселенцев доступен жилой дом с четырьмя комнатами, в котором могут разместиться около пяти человек. Дом оборудован печным отоплением, имеет колодец, хозяйственные постройки, погреб, приусадебный участок и фруктовый сад. В то же время, централизованного водоснабжения и газа в доме нет. Владельцы просят будущих жильцов поддерживать порядок и бережно относиться к имуществу.

Еще одна возможность проживания доступна непосредственно в Виннице. Там бесплатное размещение предлагают женщине с ребенком без необходимости дополнительных затрат на обустройство.

Также переселенцев готовы принять в селе Гоноровка Ямпольского района. Для семьи предлагается дом с четырьмя комнатами, водоснабжением, печным отоплением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санитарные удобства расположены на территории подворья.

Специалисты отмечают, что варианты бесплатного жилья в Винницкой области доступны как в сельской местности, так и в областном центре. Условия проживания могут существенно разниться, поэтому перед переездом важно уточнять все организационные и бытовые вопросы.

Поскольку база предложений регулярно обновляется, переселенцам рекомендуют следить за новыми объявлениями и своевременно контактировать с владельцами жилья для подтверждения актуальности информации.

Эксперты советуют не откладывать поиск, ведь свободные места могут быстро находить новых жителей и становиться недоступными для других желающих.

Источник: Допомагай

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