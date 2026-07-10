Графики отключения света в Днепропетровской области, в субботу, 11 июля вводят по многим адресам.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 июля продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области, в субботу, 11 июля вводятся из-за профилактических работ. Работы производятся для повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы энергосистемы, особенно в периоды высокой нагрузки.

11.07.2026 с 8:30 до 18:00 часов в связи с проведением АО «ДТЭК Днепропетровские электросети» профилактических работ в пределах Томаковского поселкового территориального общества (Чумаковский старостинский округ) произойдет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах:

село Чумакы: ул. Центральна, Вышнева, Садова, Медова.

село Крутеньке: ул. Малынова, Набережна.

Также будут выключать электричество с 08:00 до 19:00 в селе Вильне. Обесточат отдельные адреса: пер. Степовый – 12А.

Кроме того, плановые отключения света 8 июля будут введены и в селе Надеевка с 08:00 до 19:00 на улице Лисна — 1А.

Одни из самых длинных плановых отключений электроэнергии в субботу состоятся в селе Хащеве. Здесь ремонтные бригады будут работать с 08:00 до 19:00, а электроснабжение будет временно прекращено для потребителей по следующим адресам:

Калыныченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Калиниченко — 130

Будут проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ с 09:00 до 19:00 11.07.2026 будет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах: село Олександривка и село Степове.

Источник: Чумаковский Старостинский Округ

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

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