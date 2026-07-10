Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в суботу, 11 липня вводять за багатьма адресами.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 липня будуть тривати багато годин поспіль, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області, в суботу, 11 липня вводять через профілактичні роботи. Роботи проводяться для підвищення надійності електропостачання, зменшення ризику аварійних ситуацій та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, особливо в періоди високого навантаження.

11.07.2026 з 8:30 до 18:00 години у зв’язку з проведенням АТ «ДТЕК Дніпропетровські електромережі» профілактичних робіт у межах Томаківської селищної територіальної громади (Чумаківський старостинський округ) відбудеться відключення електроенергії у таких населених пунктах:

село Чумаки: вул. Центральна, Вишнева, Садова, Медова.

село Крутеньке: вул. Малинова, Набережна.

Також вимикатимуть електрику з 08:00 до 19:00 в селі Вільне. Знеструмлять окремі адреси: пров. Степовий — 12А.

Крім того, планові відключення світла 8 липня запровадять і в селі Надіївка з 08:00 до 19:00 на вулиці Лісна — 1А.

Одні з найдовших планових відключень електроенергії в суботу відбудуться у селі Хащеве. Тут ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 19:00, а електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів за такими адресами:

Калиниченка — 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Калініченко — 130

Будуть проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт з 09:00 до 19:00 11.07.2026 буде відключення електроенергії у таких населених пунктах: село Олександрівка та село Степове.

Джерело: Чумаківський Старостинський Округ

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з пенсіонерів має право на ці виплати у Дніпропетровській області.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: як проявляється проблема.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Дніпропетровській області: кому варто на нього чекати.