Дефицит продуктов в Днепропетровской области привлек внимание покупателей после сообщений о полых полках в отдельных супермаркетах, пишет Politeka.net.

В торговой сети АТБ объяснили, что ситуация связана с последствиями российских атак на логистическую инфраструктуру, однако заверили, что угрозы продовольственному обеспечению нет.

В компании отметили, что самые большие сложности возникли в прифронтовых регионах. После уничтожения логистического центра в Днепре 3 июня пришлось оперативно менять маршруты доставки и привлекать другие распределительные площадки для возобновления поставок.

Кроме того, недавний удар по мощностям предприятия в Харьковской области повлиял на наличие отдельных категорий товаров. Временно сократились запасы чипсов, орешков, некоторых соков и безалкогольных напитков, хотя продукция первой необходимости остается доступной.

В сети отмечают, что Дефицит продуктов в Днепропетровской области не носит массовый характер. По словам представителей компании, перебои относятся только к отдельным магазинам, а логистические службы уже работают над восстановлением привычных объемов поставок.

В то же время в социальных сетях покупатели публиковали фотографии полупустых полок. Чаще сообщения поступали из Харькова, хотя отдельные пользователи также упоминали Днепр, Николаев, Полтаву и Каменское.

В торговой сети заверили, что ситуация находится под контролем, а все необходимые меры по стабилизации ассортимента уже реализуются. Ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время после полной налаживания логистических процессов.

Источник: obozrevatel

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