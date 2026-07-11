Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області не має масового характеру.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області привернув увагу покупців після повідомлень про порожні полиці в окремих супермаркетах, пише Politeka.net.

У торговельній мережі АТБ пояснили, що ситуація пов'язана з наслідками російських атак на логістичну інфраструктуру, однак запевнили, що загрози продовольчому забезпеченню немає.

У компанії зазначили, що найбільші труднощі виникли у прифронтових регіонах. Після знищення логістичного центру у Дніпрі 3 червня довелося оперативно змінювати маршрути доставки та залучати інші розподільчі майданчики, щоб відновити постачання.

Крім того, нещодавній удар по потужностях підприємства на Харківщині вплинув на наявність окремих категорій товарів. Тимчасово скоротилися запаси чипсів, горішків, деяких соків і безалкогольних напоїв, хоча продукція першої необхідності залишається доступною.

У мережі наголошують, що Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області не має масового характеру. За словами представників компанії, перебої стосуються лише окремих магазинів, а логістичні служби вже працюють над відновленням звичних обсягів постачання.

Водночас у соціальних мережах покупці публікували фотографії напівпорожніх полиць. Найчастіше повідомлення надходили з Харкова, хоча окремі користувачі також згадували Дніпро, Миколаїв, Полтаву та Кам'янське.

У торговельній мережі запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а всі необхідні заходи для стабілізації асортименту вже реалізовуються. Очікується, що поставки відновляться найближчим часом після повного налагодження логістичних процесів.

Джерело: obozrevatel

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