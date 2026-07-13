Графики отключения газа с 14 по 24 июля в Днепропетровской области предусмотрены в нескольких общинах региона и областном центре.

График отключения газа с 14 по 24 июля в Днепропетровской области запланирован на ближайшие дни из-за проведения технических и газоопасных работ на сетях, передает Politeka.net.

Как сообщают в Днепровском филиале ООО «Газораспределительные сети Украины», в самом Днепре временные ограничения коснутся отдельных адресов. В частности, 15 июля работы будут проводиться на улице Казака Мамая, 24, а 17 июля – на улице Электрической, 30а.

Также, по информации Газсети, графики отключения газа с 14 по 24 июля в Днепропетровской области предусмотрены в нескольких общинах региона. В Апостоловской общине без газоснабжения временно могут остаться 204 домохозяйства частного сектора и 23 многоквартирных дома. Работы продлятся с 14 по 17 июля в дневное время.

В Новолатовской общине подачу газа планируют приостановить для 46 частных домовладений. Технические мероприятия запланированы на 14 и 15 июля с 08:00 до 16:00.

Самые масштабные работы проводятся на территории Верховцевского общества. Там возможно временное прекращение распределения газа для более чем пяти тысяч частных потребителей, жителей 55 многоквартирных домов, а также ряда коммунально-бытовых объектов. Работы начались 7 июля и продлятся до 17 июля.

Отдельно о временных ограничениях предупредили жителей Широковского общества. Здесь без газоснабжения могут остаться 232 потребителя частного сектора. Работы запланированы на период с 21 по 24 июля.

Газораспределительная компания отмечает, что возобновление подачи газа будет происходить после завершения всех необходимых технических процедур. Для этого жителям нужно обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию и внутренним сетям в помещениях.

Специалисты отмечают, что перед повторным подключением производятся обязательные проверки, внешний осмотр систем и контрольное испытание газопроводов. Только после подтверждения безопасного состояния сетей газоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

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